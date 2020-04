Wandel3Daagse Deinze afgelast door coronavirus Anthony Statius

04 april 2020

14u47 0 Deinze De Wandel3Daagse, die normaal gezien zou plaatsvinden op 26, 27 en 28 mei, wordt afgelast. Het evenement lokt jaarlijks honderden wandelaars naar Deinze.

“Gezien de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, willen we geen risico’s nemen”, zegt medeorganisator Katrien Delanote. “De gezondheid gaat voor alles. We zullen ervoor zorgen dat er in mei 2021 een nieuwe editie van de Wandel3Daagse Deinze komt die dubbel zo hard zal knallen. Vzw De Ouders, de organisatie die we dit jaar zouden steunen, zal volgend jaar ook ons goede doel worden. Zodra we een nieuwe datum gepland hebben, maken we die bekend via onze Facebookpagina.”