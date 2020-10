Wallebeekstraat deels afgesloten Anthony Statius

09 oktober 2020

11u36 0 Deinze Een deel van de Wallebeekstraat in Astene (Deinze) wordt vanaf volgende week afgesloten voor het verkeer.

Van woensdag 14 oktober tot en met vrijdag 13 november wordt een deel van de Wallebeekstraat in Astene afgesloten voor het verkeer. Er worden wegenwerken uitgevoerd in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om het vernieuwen van betonvakken en het plaatsen van verkeerskussens.

Er geldt een wegomlegging via Astene-Lindenstraat, Beekstraat, Emiel Clauslaan, Xavier De Cocklaan en Klapstraat en omgekeerd. Voor fietsers is er een aparte wegomlegging via Beekstraat, Emiel Clauslaan, Karrestraat, De Biezen en omgekeerd.