Exclusief voor abonnees Waar gaat een topchef zelf eten? Wij vroegen Lieven Lootens zijn zeven favoriete adresjes Anthony Statius

29 augustus 2019

11u24 10 Deinze Chef Lieven Lootens van 't Aards Paradijs in Merendree (Deinze) en Shangri-ila in Gent – voorheen Naturell – staat al 29 jaar in de keuken en is nog steeds non-stop op zoek naar pure smaken en vernieuwende smaaksensaties. “Authenticiteit en vakmanschap zijn het belangrijkste, ook wanneer ik buitenshuis ga eten”, zegt Lieven Lootens.

1. Pieter-Jan Lint

“Pieter-Jan opent pas volgend jaar zijn eigen zaak in Merelbeke, maar hij is al enkele jaren actief als traiteur en consulent. Als jonge chef heeft hij in onze beide zaken gewerkt en plantaardige voeding is zijn specialiteit. Hij benadert koken haast op een wetenschappelijke manier en gezonde voeding is voor hem een ‘way of life’.”

Blekersdijk 33 bus B101, 9000 Gent

