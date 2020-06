Waan u even in Caïro: grillrestaurant Pyramida brengt vleugje Egypte naar Gentstraat Anthony Statius

09 juni 2020

11u09 0 Deinze Deinze heeft er een culinair adresje bij. Maandavond opende Mohamed Khalil (49) met zijn gezin het Egyptisch grillrestaurant Pyramida in de Gentstraat.

Mohamed Khalil baatte in het verleden al restaurants uit in onder andere Moeskroen, Tielt en Kortrijk. Twee jaar lang was de Egyptenaar op zoek naar een geschikte locatie en deze hoopt hij gevonden te hebben in de Gentstraat in Deinze. De voorbije maanden toverde hij de voormalige pitabar Antalya om tot Pyramida, een grillrestaurant met Egyptische specialiteiten, en deze zal hij samen met zijn dochter Laura (23) en schoonzoon Youssri (24) uitbaten.

Geen pitabar

“Pyramida is geen pitabar”, wil Mohamed onmiddellijk verduidelijken. “Bij ons kan je terecht voor verschillende grillades en we serveren ook shoarma (lamsvlees) en shaslick (kip). Deze worden op verschillende manieren bereid en geserveerd met vijf verschillende sauzen, een broodje en frietjes. Verder hebben we ook tajines of stoofpotjes en er zijn ook heel wat visgerechten. We hebben een uitgebreide drankkaart en je kan ook proeven van een Arabische wijn, gekend om zijn fruitige smaak, en een Marokkaanse muntthee.”

Eindelijk deuren openen

Door het coronavirus moest Mohamed de opening van zijn restaurant noodgedwongen uitstellen. “Ik ben blij dat ik eindelijk de deuren kan openen”, zegt Mohamed. “De tafels staan ver genoeg uit elkaar, we dragen allemaal een mondmasker en er is handgel voorzien. We vragen om in het begin te reserveren.”

Pyramida is de eerste weken zeven dagen op zeven open, telkens van 12 tot 14 uur en van 17.30 uur tot middernacht. Later wordt maandag de sluitingsdag. Meer info via 09/275.44.23 en de Facebookpagina Pyramida.