W.T.C. Heyerick start seizoen in nieuwe outfits Anthony Statius

02 maart 2020

16u07 0 Deinze Wielertoeristenclub Heyerick uit Deinze is op zondag 1 maart aan zijn dertiende seizoen begonnen.

Voor de start van het nieuwe seizoen werd voor een nieuwe, frisse uitrusting werd. Voorzitter Frederik Heyerick en secretaris Ruben Schoonackers zijn er in geslaagd om verschillende sponsors te vinden om de club te ondersteunen. De trouwe sponsors H.F. Construct en frituur Corine en Franky werden aangevuld met een aantal nieuwe namen zijnde D.C. Dak uit Nazareth, Samy Renting, K-bikes en café New Derby uit Deinze.

“W.T.C. Heyerick is nog steeds een hechte vriendengroep waar jong en oud elkaar vinden”, zegt Frederik. “De club staat altijd open voor nieuwe leden. Iedereen is bijgevolg welkom om de club op zondagvoormiddag te vergezellen voor een fietstocht die telkens start en eindigt aan het clublokaal, café New Derby.”