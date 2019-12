Vzw ToverBlokjes deelt kerstcadeautjes uit in ziekenhuis Anthony Statius

25 december 2019

09u40 3 Deinze De kinderen die op kerstavond in het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze verbleven, hebben onverwacht bezoek gekregen. Sophie Deprez van de vzw ToverBlokjes kwam op de afdeling pediatrie met een verzameling Lego-sets om de jonge patiëntjes op te beuren.

In 2016 richtte Sophie Deprez uit Anzegem ToverBlokjes vzw op, met als doel Lego te voorzien voor kinderen in een kwetsbare situatie. De vzw schenkt Lego-sets aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, aan kinderen die in een moeilijke sociale context vertoeven en aan kinderen die ziek zijn.

“Het idee van ToverBlokjes is ontstaan toen mijn eigen zoon in 2016 de strijd tegen botkanker is aangegaan”, vertelt Sophie. “Toen mijn zoon in het ziekenhuis lag, merkte ik dat het spelen met Lego als een soort afleiding werkte. Het heeft een therapeutisch effect en het werkt zelfs pijnstillend. Doordat je geconcentreerd bent op je bouwplan en de voortgang van je bouwwerk, is er even minder ruimte om te focussen op de pijn die je ervaart.”

In plaats van zelf aan de feesttafel te zitten, trekt Sophie ieder jaar op kerstavond naar een ziekenhuis om Lego-sets uit te delen op de kinderafdeling. Dinsdagavond bracht ze een bezoekje aan het ziekenhuis van Deinze, waar een tiental jonge kindjes verblijven. Een van hen is Sky Simons (2) uit Petegem-aan-de-Leie. Door een RSV-infectie op de longen ligt de jongen al sinds vorige week in het ziekenhuis. Papa Sven, mama Kimberly en broers Kieran en Tiebe vierden daarom noodgedwongen kerstavond op de pediatrie-afdeling. “We proberen er het beste van te maken”, zegt Sven. “We hebben cava en chips en we doen alsof we lekkere scampi’s aan het eten zijn. We zeggen al lachend tegen elkaar ‘it’s the most wonderful time of the year’ en we proberen er het beste van te maken. Zolang we samen zijn, is dat geen probleem. Het cadeautje van ToverBlokjes maakt het voor Sky al een pak leuker.”

Meer info via www.toverblokjes.be en www.facebook.com/ToverBlokjes.