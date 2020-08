Vzw Ter Wilgen Fonds schenkt rolstoelfiets aan Karel Picqué Anthony Statius

19 augustus 2020

12u22 3 Deinze De bewoners van woonzorgcentrum Karel Picqué in Deinze kunnen vanaf nu een ritje maken met een rolstoelfiets. De kosten voor het rijtuig werden verdeeld onder de vzw Ter Wilgen Fonds en de stad Deinze.

In januari lanceerde de vzw Ter Wilgen Fonds een oproep voor steun aan projecten voor seniorenverenigingen in Deinze. De vzw Ter Wilgen werd in de jaren 60 opgericht naar aanleiding van de bouw van de gelijknamige gemeenschapszaal in de Poelstraat in Petegem. De zaal en de gronden werden verkocht aan de stad Deinze en met de opbrengst wil de vzw Ter Wilgen nu sociale projecten steunen. Het eerste project is de aankoop van een elektrische rolstoelfiets voor de bewoners van het rusthuis Karel Picqué.

Sociaal contact bevorderen

Woensdag overhandigden Ethel Van Hoe en Jo Baele van de vzw Ter Wilgen een cheque van 3.630 euro aan het WZC Karel Picqué. De stad Deinze legde nog eens zoveel bij om de elektrische rolstoelfiets aan te kopen. “De senioren kunnen beroep doen op de rolstoelfiets om samen met een familielid of een medewerker van het woonzorgcentrum een ritje te maken”, zegt schepen Conny De Speigelaere (CD&V). “Het is een manier om sociaal contact tussen de bestuurder en de bewoner te bevorderen. Vaak worden tijdens een rit heel wat herinneringen opgehaald.”