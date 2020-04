Vzw Deinze Winkelstad schenkt Deinse chocolade aan superhelden van AZ Sint-Vincentius Anthony Statius

10 april 2020

15u52 4 Deinze De vzw Deinze Winkelstad heeft chocolade van drie Deinse chocolatiers gekocht en geschonken aan het AZ Sint-Vincentius. “Steun voor de handelaars en een kleine attentie voor de zorgverleners”, zegt centrummanager Djaro Colpaert.

Ter gelegenheid van Pasen worden de zorgverleners van het ziekenhuis van Deinze getrakteerd op een stukje chocolade. Met deze kleine attentie wil de vzw Deinze Winkelstad niet alleen de ziekenhuismedewerkers steunen, maar ook enkele handelaars uit Deinze.

“We hebben zo’n 5 kilogram chocolade gekocht bij drie chocolatiers uit het centrum van de stad, namelijk Leonidas in de Kortrijkstraat, Pralinja in de Tolpoortstraat en Festival op de Markt", zegt centrummanager Djaro Colpaert. “De chocolade werd apart verpakt en alles werd vandaag (vrijdag) door de chocolatiers zelf geleverd aan de receptie van het ziekenhuis. De zorgverleners zijn voor ons superhelden omdat ze dagelijks vol moed de mensen helpen.”