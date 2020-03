VTT Jan Filliers krijgt nieuwe startplaats aan VTI Anthony Statius

04 maart 2020

15u16 0 Deinze De mountainbiketocht VTT Jan Filliers zal dit jaar starten aan het VTI in Deinze in plaats van aan het stadion van voetbalclub KMSK Deinze. Dit meldt de vzw Sportcomité Astene.

De wielertoeristen van vzw Sportcomité Astene zijn op zondag 1 maart het nieuwe wielerseizoen gestart met een ontbijt in De Wachtzaal. “Dit jaar zijn we terug vertrokken voor vier seizoenen met een volledige nieuwe uitrusting en twee nieuwe sponsors, namelijk Driespoort shopping center Deinze en GMP, eveneens uit Deinze”, zegt Serge Simoens. “Geïnteresseerden kunnen altijd vrijblijvend meefietsen op zondag en dit telkens om 8.30 uur aan De Wachtzaal in Astene.”

“De VTT Jan Filliers zal dit jaar een nieuwe startplaats krijgen, namelijk aan het VTI in Deinze en dit in samenspraak met de directeur Sam Heyerick. De VTT Jan Filliers vindt plaats op zaterdag 26 december.”

Meer info via www.sportcomiteastene.be en de Instagrampagina van Sportcomité Astene.