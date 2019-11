VTI-leerlingen houden lesmarathon van 24 uur voor Rode Neuzen Dag Anthony Statius

08 november 2019

18u13 10 Deinze Twintig leerlingen van het VTI in Deinze houden een lesmarathon van 24 uur voor Rode Neuzen Dag. Ze worden hiervoor uitgedaagd om twaalf opdrachten uit te voeren, van spaghetti maken tot een eigen radioprogramma in elkaar steken.

VTI Deinze organiseert van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 november de Week van de Mediawijsheid. In samenwerking met Rode Neuzen Dag gaf de school vrijdagochtend de aftrap met een lesmarathon van 24 uur. “Alle leerlingen van de school konden zich hier voor inschrijven en uiteindelijk werden er twintig jongens geselecteerd die van vrijdag 8.20 uur tot en met zaterdagochtend 8.20 uur les volgden”, zegt leerkracht godsdienst Frederic De Mulder. “Het is de bedoeling dat de leerlingen gedurende deze marathon ‘De twaalf mediawijze werken van VTI Deinze’ realiseren. De leerlingen waren vrijdagavond alvast enthousiast. “Wij hebben ons ingeschreven omdat het ons wel leuk leek om iets voor de school te doen na de lesuren”, zeggen de vrienden Jelco De Vriese en Lukas Van Honacker. “Er zitten interessante opdrachten bij zoals games maken, maar we gaan ook naar het theater en we maken ons eigen avondmaal, namelijk spaghetti. Het is natuurlijk ook leuk om zolang op te blijven.”

“Een van de uitdagingen is om zelf een twee uur durende radioshow te maken met getuigenissen en muziek gekozen door al de leerlingen van het VTI”, zegt leerkracht Wim Verstraete. “Op zondag 10 november zijn we van 18 tot 20 uur live op Radio Tequila met een eigen VTI-Rodeneuzen-Mediashow. Iedereen kan dit live volgen op 106.2 FM (regio Deinze) en 107.8 FM (regio Aalter). De leerlingen zullen ook rode neuzen verkopen, maar de focus ligt vooral op sensibiliseren, niet op geld verdienen.”