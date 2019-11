VTI-leerlingen bouwen zonnedroger voor Afrikaanse mangoboeren Anthony Statius

18 november 2019

12u27 3 Deinze Enkele leerlingen van VTI Deinze hebben een zonnedroger gebouwd. Met dit toestel wil de vzw Chabwino boeren uit Malawi helpen om mango’s te drogen.

De vzw Chabwino heeft de hulp van de school VTI Deinze ingeschakeld om te helpen bij een landbouwproject in het Afrikaanse land Malawi. Leerkracht houtbewerking Johan Van Wassenhove, die zelf een project heeft in Kenia en Tanzania, werkte samen met de leerlingen Viktor De Dobbelaere en Maxim Galyshev aan een zonnedroger, die moet helpen bij het drogen van mango’s.

“In Malawi worden de mango’s gedroogd op rieten matjes”, legt Johan uit. “Hierbij ontstaan twee problemen: men komt plaats tekort in het hoogseizoen en wanneer er bewolking optreedt, drogen de mango’s trager en verkleuren ze. Ze worden dan zwart waardoor ze moeilijker te verkopen zijn. Een zonnedroger kan dit probleem oplossen. Dit toestel bestaat uit twee delen. Enerzijds is er een lichtbak waar de zonnestralen de lucht moeten opwarmen en anderzijds een toren met vijf lades waarin de mango’s liggen te drogen. De toren moet dienst doen als schouw en moet de warme lucht aanzuigen. Dankzij deze zonnedroger wordt het plaatsgebrek opgelost en aangezien de lades perfect op elkaar aansluiten, worden de mango’s in de duisternis gedroogd, waardoor ze niet meer verkleuren.”