VTI-leerlingen bouwen mee aan nieuwe appartementen op de Markt Anthony Statius

10 december 2019

13u20 4 Deinze Enkele zesdejaarsstudenten BSO Ruwbouw van VTI Deinze gingen dinsdag aan de slag op een grote werf in het stadscentrum. Op uitnodiging van algemene bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter gaven ze mee gestalte aan residentie Nathalie, een nieuw appartementsblok op de Markt.

Al doende leert men, zeker in de bouwsector. Dinsdag mochten zes leerlingen van BSO Ruwbouw van VTI Deinze hun vaardigheden tonen op een werf van Bouwonderneming Vandenbussche. Op de derde verdieping van Residentie Nathalie op de Markt van Deinze maakten ze kennis met innovatieve bouwtechnieken.

“We mogen snelbouwstenen verlijmen”, zegt Tom Van Schoor uit Grammene. “Dat is een alternatief voor het traditionele metsen, die meer en meer gebruikt wordt. Moeilijk is het niet, maar je moet wel kunnen metsen. Ik heb al praktische ervaring opgedaan tijdens stages en vakantiejobs, maar ook hier leren we veel bij. Het geeft wel iets extra dat we mogen meewerken aan een project zo dicht bij onze school.”

Trots zijn op resultaat

De samenwerking met de school is een initiatief van Vandenbuscche. “Onder begeleiding van onze ploegbaas leren de jongeren kennismaken met de job van bouwvakker”, zegt Jürgen Vanhee, directeur projecten bij Vandenbussche. “Ze ontdekken de verantwoordelijkheden van de job, want het is om de handen uit de mouwen te steken en hoe je nadien terecht trots kan zijn op het resultaat. Ze leren ook op een respectvolle en veilige manier in team te werken.”