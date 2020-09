VTI-directeur Sam Heyerick schenkt faceshield aan koning Filip: “Sereen, maar mooi moment” Anthony Statius

02 september 2020

18u00 5 Deinze VTI-directeur Sam Heyerick en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) uit Deinze werden vandaag ontvangen door koning Filip in het koninklijk paleis in Brussel. Sam werd als ‘coronaheld’ gezonden om het verhaal te vertellen over de faceshields van Deinze.

Woensdagmiddag stapten schooldirecteur Sam Heyerick en burgemeester Jan Vermeulen strak in het pak op de trein richting Brussel. Met een Blue-bike fietsten ze tot aan het koninklijk paleis in Brussel, waar ze op audiëntie mochten bij niemand minder dan koning Filip.

Het burgerplatform Coronadenktank lanceerde op vraag van koning Filip in juli de #HoopDoetLeven-challenge en zocht hiervoor enkele coronahelden. Schooldirecteur Sam Heyerick uit Deinze werd door burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) genomineerd als één van deze helden. Zijn verdienste is dat hij samen met VTI Deinze in het begin van de coronacrisis gelaatsschermen voor de zorgsector begon te maken. Ondertussen worden deze faceshields overal geproduceerd, ook buiten de landsgrenzen. Sam mocht vandaag zijn verhaal doen aan de koning. Met mondmasker uiteraard.

Aangenaam gesprek

“Burgemeester Jan en ik kregen een kwartier de tijd om het verhaal van de faceshields te vertellen aan koning Filip”, zegt Sam. “Onze koning was zeer geïnteresseerd en hij was dankbaar voor ons initiatief. Ik heb hem een gelaatsscherm cadeau gedaan en ook van Jan kreeg hij een geschenk. Het was een sereen, maar mooi moment na een aangenaam gesprek. Ik was goed voorbereid, maar toch ook een beetje nerveus. Je mag niet elke dag een face-to-face-gesprek voeren met de koning, natuurlijk.”