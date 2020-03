VTI Deinze schenkt stofmaskers aan Wit-Gele Kruis Anthony Statius

14 maart 2020

09u31 12 Deinze De secundaire school VTI Deinze heeft vrijdag vijf dozen met stofmaskers geschonken aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van Gent.

In de strijd tegen het coronavirus is het nog moeilijk om ergens een mondmasker op de kop te kunnen tikken. Nadat het Wit-Gele Kruis Van Gent een oproep deed, kreeg men hulp uit onverwachte hoek: de afdeling hout en bouw van het VTI van Deinze.

“De leerlingen van de afdeling hout en bouw dragen stofmaskers tijdens het werk”, zegt Lieven Tack, coördinator van de afdeling Hout en Bouw van VTI Deinze. Aangezien de school dicht gaat en de lessen worden opgeschort, kunnen we wel enkele dozen met stofmaskers missen. Na de vakantie zullen we onze voorraad wel weer kunnen aanvullen. We zijn een solidaire school en hopelijk kunnen we zo ons steentje bijdragen in de bestrijding van het virus.”