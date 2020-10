VtbKultuur brengt coronaproof comedy in Leietheater Anthony Statius

12 oktober 2020

15u33 0 Deinze VtbKultuur Deinze organiseert drie comedy-avonden in het Leietheater in Deinze. Op zaterdag 7 november mag Het Prethuis de spits afbijten met De Contactspeurder.

De lachspieren trainen kan tijdens dek oude wintermaanden in het Leietheater in Deinze. De vereniging vtbKultuur organiseert er drie comedyavonden.

Op zaterdag 7 november is er om 18 uur en om 20 uur een voorstelling van De Contactspeurder, een actuele one-man-show van en met Jeroen Maes. Op woensdag 2 december is het de beurt aan Han Coucke met zijn Han Solo Retro-show. In deze komedie keert Han Solo terug naar zijn roots. De komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze Vlaamse levenswijze. Op zaterdag 5 december sluit Wim De Coninck het rijtje af met ‘Den boer op’.

De zaalcapaciteit in Leietheater is beperkt en tickets zijn te koop per bubbel van 1, 2, 3 of 4 personen. Ontsmet jouw handen bij het binnenkomen van het theater. Je komt coronaproof binnen in de theaterzaal via vier aparte zaalingangen. Draag je mondmasker gedurende de hele avond. Meer info en tickets via www.vtbkultuur.be/deinze.