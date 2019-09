Vroegere parking tekenacademie wordt parkje Anthony Statius

06 september 2019

17u44 1 Deinze De parking aan KADE Beeldende Kunsten - beter gekend als de tekenacademie - in de Guido Gezellelaan 55 in Deinze wordt heraangelegd. Er komt een publieke groenzone met zitbanken en kunstwerken van leerlingen van de academie.

In de jaren tachtig was de ruimte vanaf de rooilijn van de Guido Gezellelaan tot de meer achteruit gelegen gebouwen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten geasfalteerd en fungeerde het terrein als parking met voorbehouden plaatsen voor leerkrachten en directie. In de jaren negentig verdwenen de voorbehouden plaatsen en werd de parking beschikbaar voor het publiek. Omdat de gebruikers meestal de volledige oppervlakte bezetten en anderen blokkeerden, stelde de directie voor om er een kiss-and-ridezone” in te richten. Uit veiligheidsoverwegingen werd in 2016 beslist om de parking volledig af te sluiten voor gemotoriseerde voertuigen.

Vorig jaar werd beslist de vroegere parking om te vormen tot een groenzone met een aantal kunstwerken.Het geheel moet een voor iedereen toegankelijke groenzone zijn met enkele betonnen zitbanken die, indien nodig, kunnen fungeren als sokkels voor de kunstwerken van de leerlingen van de academie.