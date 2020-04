Vrijwilligers wuiven naar rusthuisbewoners: “We missen hen hard” Anthony Statius

20 april 2020

15u33 3 Deinze De bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze hebben vandaag bezoek gekregen van enkele vrijwilligers. Door het coronavirus moeten zij elkaar al meer dan een maand missen. Uiteraard bleven de vrijwilligers buiten staan, maar eens zwaaien en lachen naar elkaar deed zichtbaar wonderen, aan beide kanten van het glas.

We denken aan jullie. Met dit groot spandoek trok Hilde Vandenberghe (54) uit Zulte met een tiental andere vrijwilligers rond het WZC Sint-Vincentius in de wijk Ten Bosse in Deinze. Sinds de lockdown mogen zij het rusthuis niet meer binnen en na meer dan een maand begint het gemis zwaar door te wegen.

“Ik ben al enkele jaren vrijwilliger in dit rusthuis, waar mijn mama ook verblijft”, zegt Hilde. “Voor de lockdown kwam ik tweemaal per week koffie rondbrengen op de kamers of helpen in de cafetaria. Door de coronamaatregelen is dit niet meer mogelijk en dit vinden ik en de andere vrijwilligers zeer jammer. Samen met Ann Vanacker heb ik het initiatief bedacht om in groep te komen zwaaien naar de bewoners. We horen en zien elkaar wel via Skype of foto’s, maar het doet deugd om hen in levende lijve te zien.”

Aan de blije gezichten te zien, is het gemis wederzijds. De bewoners zwaaiden vanachter het glas of kwamen op het dakterras hallo zeggen. “Wat ik vooral mis? Het contact met de bewoners. Velen van hen zijn alleen en krijgen weinig bezoek en zij missen wel de babbeltjes. Maar het is goed dat de maatregelen er zijn. WZC Sint-Vincentius is voorlopig gespaard gebleven van het virus en dat is te danken aan de veiligheidsmaatregelen die werden getroffen.”