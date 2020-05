Vrijwilligers helpen mondmaskers inpakken en verdelen in de Brielpoort: “Op de valreep 40.000 mondmaskers tegen zondagavond in de bus” Anthony Statius

02 mei 2020

17u24 0 Deinze De Brielpoort in Deinze werd zaterdag tijdelijk omgetoverd tot een inpak- en verdeelcentrum voor mondmaskers. Honderden vrijwilligers kwamen in shifts een handje toesteken, zodat alle Deinzenaren van 12 jaar en ouder tegen maandag een masker hebben. “Blij dat we kunnen helpen”, zeggen KSA-leiders Jarni Eggermont en Jorben Deunijnck.

“De grootste logistieke uitdaging die onze stad ooit heeft gekend.” Als de federale regering alle Belgen verplicht om vanaf maandag 4 mei in bepaalde situaties een mondmasker te dragen, dan zorgt de stad Deinze er voor dat bijna alle inwoners tegen zondagavond een exemplaar in de brievenbus krijgen.

“We hebben vorige week zondag 40.000 mondmaskers besteld bij SnP Wear in Gavere”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het gaat om herbruikbare stoffen maskers en ze werden gemaakt in Polen. De stad heeft 1,73 euro per stuk betaald. We zouden normaal gezien woensdag gestart zijn met het verpakken, maar doordat de levering vertraging opliep, hebben we pas vrijdag de eerste 4.000 maskers binnengekregen. De rest van de levering hebben we pas deze ochtend (zaterdag) gekregen. We moesten snel schakelen en opnieuw schakelen, dus. Het was even spannend, maar we kunnen alsnog onze belofte nakomen en alle Deinzenaren van 12 jaar en ouder een masker schenken.”

De stad Deinze deed dinsdagavond een oproep naar vrijwilligers die wilden helpen bij het inpakken en ronddelen en daar kwam massaal veel respons op. Zaterdag tientallen Deinzenaren in twee shifts naar de Brielpoort. Er werd per deelgemeente een lange tafel voorzien en alle mensen hielden anderhalve meter afstand van elkaar. Er was geen gezicht zonder mondmasker te bespeuren en overal stonden flessen ontsmettende handgel. Prins Canteclaer Amaury Wullaert zorgde met zijn draaitafel voor de nodige ambiance tijdens het werk. Ook de KSA Van Petegem tekende present. Jarni Eggermont en Jorben Deunijnck kwamen met een drietal andere leden maskers inpakken. “Wij hebben ons onmiddellijk in geschreven”, klinkt het. “De mondmaskers komen in grote pakken toe en onze taak is om per adres een of meerdere maskers in te pakken en een blad met de nodige info erbij te voorzien. Een leuk werkje, dat we op ons gemak kunnen uitvoeren. Het is een mooi initiatief en we zijn blij dat we kunnen helpen. We zijn ook blij dat we ons blauwe KSA-hemd nog eens kunnen aandoen, want sinds de lockdown hebben we behalve online activiteiten nog niet veel kunnen doen.”

“Meer dan 1.000 mensen hebben gereageerd op minder dan 12 uur tijd”, zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V), die in de Brielpoort de logistiek voor zijn rekening nam. “Uiteindelijk zijn er zo’n 600 vrijwilligers aan de slag gegaan, dat is meer dan we konden hopen. Zaterdag zijn we om 11 uur gestart en tegen de namiddag was alles al ingepakt. Een deel van de mondmaskers werd zaterdag al rondgedeeld door onder andere de brandweer van Deinze en het feestcomité van Zeveren en de rest volgt zondag. Belangrijk om te weten is dat de maskers voor gebruik moeten gewassen worden op 90 graden Celsius. Wie extra mondmaskers wil kan er bestellen via www.deinze/mondmaskers aan 5 euro per stuk.”