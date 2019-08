Vrijwilligers gezocht om kartonnen poort te bouwen voor Leietheater Anthony Statius

28 augustus 2019

17u58 4 Deinze De stad Deinze is op zoek naar extra vrijwilligers die donderdag en vrijdag de monumentale kartonnen ingangspoort voor het cc Leietheater in elkaar willen knutselen. De poort wordt zaterdag tussen 11 en 22 uur aan de ingang van het cultuurcentrum gebouwd.

De kartonnen ingangspoort van Leietheater wordt gemodelleerd naar een ontwerp van de Franse beeldende kunstenaar Olivier Grossetête. Om het tijdelijke monument te bouwen, rekent de stad op de hulp van de inwoners.

“Momenteel zijn een aantal vrijwilligers in de Brielpoort aan de slag om de verschillende onderdelen van de poort in elkaar te knutselen”, klinkt het. “Wij kunnen echter donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur nog een paar helpende handen gebruiken. Geïnteresseerden zijn welkom in de Brielpoort. Ook voor de montage van de poort op zaterdag 31 augustus tussen 11 en 22 uur zoeken wij nog vrijwillige medewerkers. Tijdens de opbouw zijn minstens 150 personen nodig. Geïnteresseerden zijn welkom aan de ingang van het Leietheater.”