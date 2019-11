Vrijwilligers gezocht om bomen te planten in voedselbos aan Oude Kale Anthony Statius

12 november 2019

14u23 0 Deinze De stad Deinze nodigt op zondag 17 november iedereen uit om bomen te planten aan Het Snoezelpad, het voedselbos aan de Oude Kale in Nevele. Deze plantdag vindt plaats tussen 10 en 13 uur.

Op 30 maart 2019 werd het startschot gegeven voor de aanleg van Het Snoezelpad, het voedselbos aan de Oude Kale in Nevele. Zondag organiseert de stad Deinze er een tweede plantdag.

“Samen met de bewoners van dagcentrum De Vierklaver en geëngageerde vrijwilligers werd een bos met veel ruimte voor ontmoeting uitgedacht”, zegt Filip Vervaeke, schepen bevoegd voor milieu. “Er is ruimte voor ontspanning en voor eetbaar lekkers en daarbij is de plek bedoeld om de integratie te bevorderen met de mensen met een beperking die in het atelier komen werken. Op zondag 17 november planten we tussen 10 en 13 uur bomen en struiken en iedereen is welkom om een handje te komen toesteken.”

Het voedselbos bevindt zich aan de Klaverhoeve, Vaart Rechts 20 in Nevele. Het Snoezelpad is niet bereikbaar met de auto; je komt dus best met de fiets of je parkeert de wagen op de parking van sporthal Oostbroek.