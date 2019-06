Vrij orgelpodium en tentoonstelling in Sint-Laurentiuskerk Anthony Statius

02 juni 2019

09u29 0 Deinze In het kader van de Open Kerkdagen kan je vandaag (zondag) het beschermde Louis Lovaertorgel komen bewonderen in de Sint-Laurentiuskerk in Poesele.

De deuren van de kerk van Poesele zijn op zondag 2 juni open van 10 tot 18 uur. Je kan er het beschermde Louis Lovaertorgel komen bewonderen. Dit orgel wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit de ambachtelijke orgelbouwkunst van de tweede helft van de 19de eeuw. Het meubel werd ontworpen door de architect Florimond Van de Poele en werd vervaardigd door Leonard Blanchard uit Sint-Denijs-Westrem.

Naast het orgel is er ook een tentoonstelling met aandacht voor enkele Meetjeslandse meesters samengesteld door heemkring Het Land van Nevele. De artistieke emoties van lokale kunstenaars beleef je via het werk van Theodoor Janssens en zijn opvolger Felix Berijngier die het koor in de kerk van Poesele schilderden en restaureerden. Ook het leven en werk van de lokale beeldhouwer Blondijn Van Haver wordt in de kijker gesteld

Meer info via www.landvannevele.com.