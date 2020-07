Vrienden van KeMoPoDi steunen Senegalese zustergemeenten in coronacrisis Anthony Statius

19 juli 2020

12u43 0 Deinze Ook in tijden van coronacrisis steunen Deinze en Lievegem hun Senegalese zustergemeenten Keur Moussa, Pout en Diender - kortweg KeMoPoDi. “In totaal wordt 4.000 euro aan noodhulp voorzien", zegt de Deinse schepen van Lokaal Mondiaal Beleid Trees Van Hove (CD&V).

Er werden verschillende noodhulpinitiatieven opgestart om KeMoPoDi, de Senegalese gemeenten waarmee Deinze en Lievegem een stedenband hebben opgebouwd, te ondersteunen in de coronacrisis.

“In totaal is er een bedrag van 4.000 euro voorzien”, zegt schepen Trees Van Hove. “De ‘Vrienden van KeMoPoDi’ hebben 3.800 euro gegeven voor onder andere de aankoop van beschermend materiaal zoals maskers, handschoenen en desinfecterende gel. Daarnaast is ook een deel van het budget voorbehouden voor sensibilisering en bewustmakingscampagnes.”

“We blijven ook op lange termijn structurele projectwerking uitbouwen. Zo is er een schoolproject dat de bouw van een informaticalokaal voorziet in het basisschooltje Pout 2, partnerschool van GBS De Vaart in Nevele. Hiervoor is een budget van 7.814 euro voorzien. Een tweede project is het rondrijdend ‘Stedenbandhuisje’. Dat zal volgend schooljaar een bezoek brengen aan de basisscholen in Deinze en Lievegem om de leerlingen en leerkrachten kennis te laten maken met het leven, de cultuur, de gewoonten en de uitdagingen van onze KeMoPoDi-vrienden. Om dit project uit te bouwen werken we samen met de leerlingen Hout van het VTI Deinze en we krijgen hiervoor steun van de provincie Oost-Vlaanderen.”