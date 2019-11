Vrienden van Gwijde organiseren laatste Village-feestje in JH Brieljant: “In 2021 slotevenement in Vinkt als laatste eerbetoon” Anthony Statius

13 november 2019

13u50 3 Deinze De vrienden van Gwijde Provijn, die in 2012 overleed door een verkeersongeval, organiseren op zaterdag 16 november voor de laatste keer Village in JH Brieljant. “Na negen succesvolle edities is het tijd om te stoppen. We werken aan een slotevenement in de zomer van 2021, waarbij we in Vinkt een passend eerbetoon zullen brengen aan Gwijde”, zegt Matthias Neirynck.

Komende zaterdag organiseren Brett Oppeel, Niels Verstraete, Matthias Neirynck, Kevin De Smet, Gertjan Verstraete en Gwenn Van Rentergem voor de laatste keer de fuif Village in jeugdhuis Brieljant. Village werd tien jaar geleden ontwikkeld werd door Gertjan Verstraete, Gwenn Van Rentergem en Gwijde Provijn. Na het jammerlijke overlijden van Gwijde ten gevolge van een verkeersongeval in 2012 besloten Gertjan en Gwenn om Village verder te zetten. In die afgelopen tien jaar sloten Brett Oppeel, Niels Verstraete, Matthias Neirynck en Kevin De Smet aan bij de organisatie en door het groeiende succes werd in 2016 besloten om het evenement te verplaatsen naar JH Brieljant.

Sheridan

“We zijn er al ieder jaar in geslaagd om een absolute topper naar Deinze te halen en met Sheridan (Stubru) hebben we een van de beste funky house en disco dj’s van het moment”, zegt Matthias Neirynck. “Het is de laatste keer dat Village in Deinze wordt georganiseerd. Na negen succesvolle edities is het tijd om er een punt achter te zetten. We merken dat het moeilijker is om alles georganiseerd te krijgen en ieder van ons gaat zijn eigen weg. We willen daarom afsluiten in schoonheid. We werken momenteel aan een laatste editie die in de zomer van 2021 zal plaatsvinden in Vinkt, het dorp waar het voor ons allemaal begonnen is. Die dag zullen we een laatste keer een passend eerbetoon aan Gwijde brengen, want voor hem hebben we Village per slot van rekening verdergezet.”

De deuren openen op zaterdag 16 november om 21 uur en er worden geen tickets in voorverkoop verkocht. Kaarten kosten 8 euro en de toegang is enkel voor jongeren ouder dan 18 jaar. Maatslag, Eddie en Sheridan zorgen voor funky house, disco, funk en andere dansdeuntjes.

Meer info via onze de Facebookpagina www.facebook.com/villageofficial/.