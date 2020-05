Vredegerecht verhuist volgend jaar naar Saveryspand Anthony Statius

20 mei 2020

18u14 1 Deinze Het Saveryspand in Deinze krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. Mits goedkeuring van de gemeenteraad zal de voormalige trouwzaal van de Leiestad ten laatste in september volgend jaar dienst doen als vredegerecht. Er wordt 529.000 euro voorzien voor renovatiewerken.

Op de komende gemeenteraad van donderdag 28 mei wordt gestemd over de toekomst van het Albert Saveryspand. Het historische neogotische gebouw van architect August Van Assche aan het Emiel Clausplein recht tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk deed in het verleden onder andere dienst als tekenschool, weeghuis en bergplaats voor brandspuiten en museum. De meeste Deinzenaren kennen het als de voormalige trouwzaal en sinds 2016 dient het pand als ruimte voor kunstexposities en culturele activiteiten. Vanaf volgend jaar krijgt het pand een nieuwe bestemming.

Volwaardige bestemming

“Het Saveryspand zal dienst doen als vredegerecht", vertelt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Momenteel bevindt het vredegerecht zich in het Rijksadministratief Centrum Den Briel in de Brielstraat. Het huurcontract voor het vredegerecht eindigt eind 2021 en de Regie der Gebouwen was op zoek naar een geschikte alternatieve locatie. Men wil het vredegerecht graag in Deinze houden en door de verhuis naar het Saveryspand kunnen we ook dit historisch gebouw eindelijk een volwaardige nieuwe bestemming geven. Voor de verenigingen die momenteel gebruikmaken van het pand, zoals Harmonieorkest Deinze en Dunsa, de Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en de Leiestreek, zullen andere locaties worden gezocht.”

“Het Saveryspand zal eerst grondig gerenoveerd worden", vervolgt Vermeulen. “Hiervoor wordt een bedrag van 529.000 euro voorzien. Zo komt er een lift die het pand toegankelijk maakt voor mensen met een beperking en verder zijn er aanpassingen nodig aan de elektriciteitsvoorzieningen. We rekenen dat de stad een jaarlijkse huurprijs van ongeveer 60.000 euro zal ontvangen voor de ingebruikname door het vredegerecht. We hopen alles rond te hebben tegen september 2021. En het Rijksadministratief Centrum? Voor dat gebouw is er voorlopig nog geen herbestemming bekend”, besluit de burgemeester.