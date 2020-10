Vragen rond Groeipakket beantwoord tijdens zitdagen Anthony Statius

01 oktober 2020

11u22 0 Deinze Ouders die met vragen zitten over het Groepakket, de voormalige kinderbijslag, kunnen vanaf oktober terecht op zitdagen bij Huis van het Kind in Deinze. “We willen ouders nog beter tegemoetkomen met hun vragen over onder andere de extra toeslag bij inkomensverlies door het coronavirus", zegt schepen van Armoedebeleid Marleen Vanlerberghe (CD&V).

De kinderbijslag werd op 1 januari 2019 omgevormd tot het Groeipakket. Dat is het geheel van gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin. Omdat veel gezinnen tijdens de lockdown geconfronteerd werden met een inkomensverlies, nam de Vlaamse regering een aantal ondersteunende maatregelen zoals de Covid-19-toeslag. Deze kan nog worden aangevraagd tot en met 31 oktober.

“We kregen signalen dat er nog kwetsbare gezinnen zijn die niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om zo’n toeslag aan te vragen”, zegt schepen Marleen Vanlerberghe. “Daarom organiseren we samen met het Huis van het Kind Nazareth en Huis van het Kind De Pinte/Sint-Martens-Latem zitdagen van het Groeipakket. We willen op deze manier de stap naar een uitbetalingskantoor kleiner maken en de informatie dichter bij huis brengen. “Er zijn vijf verschillende uitbetalingskantoren die het Groeipakket aanbieden, namelijk FONS, Infino, Kidslife, My Family en Parentia. We werken met een beurtsysteem, waardoor elk kantoor in ons Huis van het Kind Deinze en ook in Nazareth en De Pinte een zitdag heeft.”

De zitdagen gaan van start op vrijdag 2 oktober. Maandelijks worden er telkens twee zitdagen georganiseerd van 9 uur tot 12 uur in Huis van het Kind Deinze, in de eerste week van de maand op vrijdagvoormiddag en in de derde week van de maand op maandagvoormiddag. Wegens de coronamaatregelen werkt men voorlopig alleen op afspraak.

Meer info via 09/381.68.70, huisvanhetkind@deinze.be en www.deinze.be/groeipakket.