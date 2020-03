Vraag naar pure alcohol groot bij Filliers Distillery: “Apothekers haalden op 1 dag liefst 5.000 liter af” Anthony Statius

20 maart 2020

15u40 0 Deinze De vraag naar pure alcohol voor het maken van onder andere handgel is groot. Bij Filliers Distillery in Deinze, waar men sinds donderdag alcohol mag verkopen aan apothekers en ziekenhuizen, werd ondertussen al 5.000 liter afgehaald.

Filliers Distillery uit Deinze kan de medische sector voorzien van pure alcohol voor het maken van onder andere handgel. Door de coronacrisis is er een tekort aan ontsmettingsalcohol in apothekers en ziekenhuizen. Op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) versoepelt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen de vergunningsregels voor de aanmaak van ontsmettingsalcohol en dus kunnen stokerijen zoals Filliers Distillery uit Deinze hun pure ethylalcohol verkopen aan de zorgsector.

“De vraag naar pure alcohol is zeer groot", zegt Frederic De Gezelle, communicatieverantwoordelijke bij Filliers. “We zijn donderdagochtend gestart met de verkoop en tegen vrijdagmiddag werd er al 5.000 liter alcohol afgehaald door zo’n honderd apothekers. De meesten bevoorraden zich van bidons van 25 liter met een gemiddelde van 50 liter per apotheker, maar er zijn uitschieters van 200 liter.”

Slagboom

“Er zijn dus al meer dan 100 apothekers langs geweest en zij komen bijna allemaal de alcohol zelf ophalen. Filliers Distillery heeft hiervoor een bijzondere manier van ophalen op poten gezet. Eerst moeten apothekers hun komst telefonisch of per mail aanmelden. Bij aankomst melden ze zich aan de slagboom zodat wij hen druppelsgewijs kunnen binnenlaten. Daarna rekent men de bestelling af met een mobiele bankapp en vervolgens halen ze hun lading alcohol af die in het magazijn werd klaargezet. Momenteel zijn zes mensen van Filliers hiermee fulltime aan de slag. Iedereen is uitgerust met mondmaskers en latex handschoenen.”

Het contactpunt voor info en bestellingen bij Filliers Distillery is info@filliers.be of 09/386.12.64.