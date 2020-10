Vosselaredorp en Hoogstraat worden fietsstraten Anthony Statius

01 oktober 2020

11u39 0 Deinze Zowel Vosselaredorp als de Hoogstraat in deelgemeente Vosselare (Deinze) worden fietsstraten. Dit werd beslist op de laatste gemeenteraad. In een fietsstraat mogen auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen fietsers niet inhalen. De maximumsnelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

Op de laatste gemeenteraad in Deinze lag het invoeren van een fietsstraat in Vosselaredorp ter goedkeuring voor. Niet voldoende, volgens oppositiepartij N-VA. Bij monde van raadslid Karlien De Paepe werd voorgesteld om ook in de Hoogstraat, die parallel loopt met Vosselaredorp, een fietsstraat in te voeren.

“Het inrichten van een fietsstraat kan bijdragen tot de verkeersveiligheid, maar dit moet doordacht zijn en een gepaste oplossing voor het probleem bieden”, zegt Karlien De Paepe. “In het geval van de Vosselarestraat zou het probleem verlegd worden naar de Hoogstraat, die nu al veel gebruikt wordt door sluipverkeer. De keuze van een fietsstraat moet kaderen in een groter geheel. Daarom is het belangrijk dat verschillende maatregelen om de vlotte doorgang en de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen in Vosselaredorp ook de Hoogstraat moet aangepakt worden.”

Uiteindelijk kwam de raad tot een unaniem besluit om zowel de Hoogstraat als Vosselaredorp om te vormen tot fietstraten.