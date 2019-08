Vosselare Put zoekt dringend redder Anthony Statius

08u18 0 Deinze Vosselare Put is dringend op zoek naar een redder of redster voor de periode van woensdag 15 augustus tot donderdag 22 augustus.

In Vosselare Put, de openbare zwemgelegenheid in de oude Leiearm in Astene, kan het tijdens warme dagen zeer druk worden. Er is altijd een redder aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar volgende week is er plots een redder weggevallen. De persoon die op de planning stond tussen 15 en 22 augustus zit na een ongeval in het gips. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de verantwoordelijke Filliers Ginette via 0485/32.13.60 of 09/386.63.26.