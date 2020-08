Voorzichtig positief: al 5 dagen geen coronabesmettingen in Deinze en Zulte Joeri Seymortier

04 augustus 2020

14u08 0 Deinze Deinze en Zulte blijven allebei al vijf dagen gespaard van nieuwe coronabesmettingen. Voorzichtigheid blijft geboden.

De coronacijfers in Vlaanderen blijven stijgen, maar Deinze en Zulte ontspringen voorlopig de dans. De gemeenten begonnen vorige week wat rood te kleuren, maar de voorbije vijf dagen zijn er geen nieuwe besmettingen. De laatste opgetekende coronabesmetting in zowel Deinze als Zulte dateert al van 29 juli.

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze is blij dat zijn stad voorlopig niet meer met de alarmgrens flirt. “Heeft onze stad de juiste middenweg gevonden om met het virus om te gaan? Misschien wel”, zegt Jan Vermeulen. “We mogen de rol niet lossen, maar toch ook gewoon verder gaan met ons leven op een veiliger manier. Onze risicofactor staat momenteel op twee. Ik hoop dat we nog terug naar nul kunnen. Daarvoor moeten we een week coronavrij zijn, wat in een stad als Deinze niet meer zal lukken.”