Voorstel om meer mensen met leefloon aan het werk te krijgen: “Stad en VDAB moeten investeren in opleidingen door sociale werkers” Anthony Statius

08 januari 2020

08u12 0 Deinze Om meer mensen met een leefloon aan het werk te krijgen, moet de stad investeren in ‘technisch sociale medewerkers’. “Via werkgroepen en opleidingen moeten mensen met een leefloon sneller terug op de arbeidsmarkt geraken”, zeggen Lieven Tack en Peter De Maertelaere, twee bestuursleden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst van Deinze.

Een half jaar geleden telde Deinze 150 mensen met een leefloon. Op 43.000 inwoners valt dat goed mee, maar volgens Lieven Tack en Peter De Maertelaere is de activeringsgraad nog veel te laag. Lieven en Peter zijn allebei bestuurslid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD) van Deinze, het adviesorgaan van de OCMW-raad dat zich bezighoudt met individuele dossiers.

“Van die 150 mensen met een leefloon konden we een twaalftal personen, amper 8 procent, tewerkstellen bij onder andere de groendienst of de administratieve dienst van de stad”, zegt Lieven. “Opmerkelijk is dat van die groep maar liefst 60 procent op de arbeidsmarkt terechtkomt. Daar draait het allemaal om: door meer in te zetten op activering is er een grotere kans dat mensen terug aan het werk gaan. Dat is uiteindelijk de opdracht van het OCMW: niet om centen te geven, maar wel om mensen de kans te bieden om terug hun eigen leven in handen te nemen.”

“Concreet stellen we voor dat de stad investeert in technisch sociale medewerkers”, vult Peter De Maertelaere aan. “Deze mensen zouden via praktijkgerichte opleidingen met kleine groepjes ‘leefloners’ aan de slag kunnen gaan. De nadruk moet liggen op werken en daaronder verstaan we onder andere het onderhouden van de stoep, helpen tijdens kermissen, markten of sportevenementen of administratief werk bij de stad. Aan dit systeem van opleiding en tewerkstelling op eigen grondgebied moet er uiteraard ook een verplichting aan vast hangen. Om het leefloon te verdienen zou men dus verplicht aanwezig moeten zijn in zijn of haar gekozen werkgroep. Op die manier kan misschien ook het profitariaat deels worden ingedijkt.”

Lieven Tack vult aan. “Of het nu Vlamingen of asielzoekers zijn, mensen met een leefloon willen niets liever dan meedraaien in ons systeem van werken, een eigen gezin oprichten, een eigen huis bouwen om in te wonen, een eigen vervoermiddel hebben of op vakantie kunnen gaan. Uiteraard zal het investeren in deze technisch sociale medewerkers geld kosten, maar het zal renderen op lange termijn. De arbeidsmarkt kreunt onder het tekort aan arbeiders en bedienden en dit kan ook een eventuele oplossing bieden om de arbeidsmarkt te steunen. Wij hebben dan ook aan de stad Deinze gevraagd om te investeren in dergelijke begeleiding. We willen een voorbeeld zijn voor andere steden waar het aantal leefloners soms tien keer zo hoog is als in Deinze.”

Schepen Marleen Vanlerberghe (CD&V) is wel te vinden voor het idee van Lieven en Peter. “Onze inwoners met een leefloon moeten inderdaad beter begeleid worden bij het zoeken naar werk. Vanaf dit jaar zal en van onze maatschappelijke werkers zich hier halftijds op toespitsen. Zo zetten we vanuit de stad een eerste stap naar een beter activeringsbeleid. Indien dit niet voldoende blijkt, is het inschakelen van technisch sociale medewerkers zeker een goed voorstel.”