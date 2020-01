Voormalig K3-danser Ricardo opent een nieuwe dansschool in Deinze: "Met Dançar 2.0 mikken we op een ruime doelgroep" Anthony Statius

06 januari 2020

13u11 0 Deinze Ricardo Oliveira Ferreira opent een tweede vestiging van dansschool Dançar. De man schitterde onder andere als achtergronddanser bij K3 en in 2013 haalde hij de top 16 in het populaire televisieprogramma ‘So you think you can dance.’ Dançar telt in Roeselare inmiddels meer dan 600 leden en in de gebouwen van Leiedal te Deinze begint hij aan zijn veroveringstocht in Oost-Vlaanderen.

Wie naar de kerstmarkt van Deinze is geweest, heeft ze misschien aan het werk gezien, de dansers van Dançar. De dansschool is nieuw in de Leiestad, maar over de provinciegrens telt de school al meer dan 600 leden in slechts twee dansseizoenen tijd. In 2017 richtten ex-voetballer en professioneel danser Ricardo Oliveira Ferreira (26) en zijn vriendin Melissa Debouvere (25) Dançar - Portugees voor dansen - op in Hooglede en vorige zomer liet het koppel hun zaak evolueren naar een ruime, moderne locatie op de Hoogleedsesteenweg aan de ring rond Roeselare. Met Dançar 2.0 in de gebouwen van Leiedal begint hun avontuur in Oost-Vlaanderen.

“Ik heb in Leiedal enkele jaren dansles gegeven”, zegt Ricardo. “Ik merkte dat het aanbod voor de jeugd begon uit te dunnen en daarom heb ik beslist om mijn eigen dansschool Dançar ook in Deinze te introduceren. Hier kan je onder andere zumba, musical for kids, fundance voor volwassenen, hiphop, en tabata, een soort work-out voor volwassenen, volgen. De bedoeling is om hier rustig op te bouwen zodat we in september 2020 het aanbod kunnen verruimen. In de week van 6 januari organiseren we een gratis proeflessenweek.”

Ricardo is geen onbekende in de danswereld. Op dertienjarige leeftijd trok hij voor het eerst zijn dansschoenen aan in een school in Izegem en hij verscheen al enkele keren op nationale televisie. “In 2009 was ik als achtergronddanser te zien tijdens Junior Eurosong bij onder andere Laura Omloop”, vertelt Ricardo. “In 2013 geraakte ik van de 3.200 deelnemers bij de top 16 in de live shows van So you think you can dance en daarnaast was ik te zien in het programma K3 zoekt K3 en in videoclips van K3. Ik ben gestart met Latijns-Amerikaanse dansstijlen zoals cha cha, rumba, jive en samba en ballroom zoals tango en wals. Na bijscholingen in onder andere Londen, Los Angeles en New York ben ik vooral gespecialiseerd in jazz funk, moderne dansmuziek zoals Justin Timberlake, Beyoncé en Jason Derulo. In Roeselare geef ik reeds 32 uur vaste danslessen in de week en ondertussen heb ik nog het professioneel entertainmentbureau Dançar Productions.”

Meer info via info@dansschooldancar.be en www.dançarproductions.be.