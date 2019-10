Voorlopige evaluatie rijrichting Tolpoortstraat: “Geen enkele aanwijzing dat het opnieuw zal draaien” Anthony Statius

25 oktober 2019

11u48 0 Deinze “Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat de rijrichting van de Tolpoortstraat opnieuw zal gedraaid worden.” Deze uitspraak van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) deed op de voorbije gemeenteraad in Deinze heel wat wenkbrauwen fronsen. Op vraag van oppositiepartij N-VA gaf hij een stand van zaken over de evaluatie van de gewijzigde verkeerssituatie, die nog volop aan de gang is. In november valt de definitieve beslissing.

Tijdens de vragenronde op de gemeenteraad van donderdag 24 oktober vroeg raadslid Bart Vermaercke (N-VA) duidelijkheid over de evaluatie van de nieuwe rijrichting van de Tolpoorstraat. Op zaterdag 6 april werd de rijrichting gedraaid, waardoor het gemotoriseerd verkeer van de Tolpoortbrug naar de Knok moet rijden. De stad beloofde na zes maanden een evaluatie en daarom vroeg oppositiepartij N-VA een stand van zaken. “Het volk mort, burgemeester”, zegt raadslid Bart Vermaercke. “Ook de handelaars, niet alleen die van de Tolpoortstraat, maar ook die van Markt, zijn niet tevreden over de nieuwe verkeerssituatie. Ik zou graag zicht krijgen op de methodiek en de timing van de evaluatie. Deze was beloofd zes maanden na de invoering van de maatregel.”

“We gaan voor een kwalitatieve evaluatie en deze is nog volop bezig”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We hebben ondertussen al samengezeten met een delegatie handelaars uit de Tolpoortstraat én met handelaars van de Markt. We plannen ook nog een steekproef bij de bewoners en ook de veiligheidsdiensten zullen nog bevraagd worden. De criteria die gehanteerd worden zijn een autoluw, verkeersveilig en leefbaar centrum, maar ook de bereikbaarheid en de vlotte doorstroming van het verkeer zijn belangrijk.”

“Uit de eerste bevindingen is er geen enkele aanwijzing dat de rijrichting weer zal gedraaid worden”, vervolgt Jan Vermeulen. “Er is minder fijn stof en het aantal fietsers in de straat, vooral van schoolgaande jeugd is gestegen. Wat ook opvalt is dat er minder bestelwagens door de straat razen. Dit wil zeggen dat de Tolpoortstraat niet meer de snelste sluipweg is om door Deinze te rijden. Dit komt de veiligheid alleen maar ten goede. Er zijn handelaars bij wie het slechter gaat sinds de verandering van de rijrichting, maar er zijn ook veel handelaars bij wie het goed en zelfs beter draait. Er is de vraag voor een betere bewegwijzering en die komt er in de vorm van grotere borden. De files op de gewestweg (N43) zijn niet gegroeid. We kunnen dus zeker niet zeggen dat het draaien van de rijrichting een slechte beslissing is geweest. Maar we zullen alles nog verder opvolgen en volgende maand maken we de resultaten van de evaluatie openbaar.”

“Ik begrijp dat de evaluatie nog aan de gang is en toch heeft de burgemeester reeds zijn conclusies genomen, dat is autoritair doordrukken van je mening”, zegt Bart Vermaercke. “De handelaars hebben vorige week hun grieven op tafel gelegd en de alarmlichten staan op rood. Door dit zomaar te negeren wordt een gevaarlijk spel gespeeld, de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de meerderheid want de burgemeester werd door niemand tegengesproken.”

Tijdens het debat bleef het stil bij de raadsleden van de meerderheid, maar coalitiepartner Open Deinze reageert achteraf wel: “We zijn verbaasd dat er tijdens de gemeenteraad door de burgemeester uitspraken werden gedaan over de evaluatie van de Tolpoortstraat, die niet stroken met de afspraken binnen de coalitie. Open Deinze hecht belang aan een goede en eerlijke evaluatie en wacht de volledige rapportering ervan in al zijn aspecten en volledigheid af voor enige stellingname”, klinkt het.