Voorlopig geen nieuwe besmettingen in DVC Heilig Hart Anthony Statius

18 augustus 2020

17u39 0 Deinze In DVC Heilig Hart in Deinze werden voorlopig geen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Nadat een In DVC Heilig Hart in Deinze werden voorlopig geen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Nadat een medewerker die er vakantiejob deed besmet bleek te zijn , werden alle bewoners en medewerkers van twee leefgroepen getest. De resultaten die dinsdag binnenkwamen zijn allemaal negatief.

Gisteren raakte bekend dat een medewerker die vakantiejob deed in het DVC Heilig Hart, het dienstverleningscentrum voor mensen met een beperking in Bachte-Maria-Leerne (Deinze), positief werd getest op het coronavirus. De leefgroep waar die persoon actief was, werd in quarantaine geplaatst. Er werden nog bij niemand symptomen van het coronavirus vastgesteld, maar uit voorzorg werd iedereen getest. Dinsdagnamiddag kwamen de eerste resultaten binnen.

“Al de hele dag wachten we op de resultaten van de screenings die uitgevoerd werden bij zorgvragers en medewerkers”, zegt communicatieverantwoordelijke Leen De Vos”, maar we hebben ze nog niet allemaal binnen. We kunnen wel al meegeven dat de 9 gescreende zorgvragers niet besmet zijn. Van de gescreende medewerkers hebben er 8 negatief getest, maar we wachten nog op enkele resultaten. We kunnen dus nog niet met zekerheid zeggen dat er geen coronabesmettingen zijn.”

“Er moet ook nog een tweede screening gebeuren”, vervolgt Leen De Vos. “Het is maar als ook die resultaten negatief zijn, dat we de quarantaine op de 2 betrokken leefgroepen kunnen stoppen. We hopen de resultaten van deze screening in de loop van volgende week te kennen. Alle zorgvragers en medewerkers die gescreend werden, verkeren in goede gezondheid en niemand vertoont symptomen. We houden nauw contact met de besmette jobstudent en ook die persoon stelt het voorlopig goed.”