Voor het eerst sinds 1240: geen woensdagmarkt in Deinze door coronavirus Anthony Statius

24 maart 2020

15u03 0 Deinze De woensdagmarkt in Deinze gaat niet door. Door het coronavirus zullen er voor het eerst in eeuwen geen kramen op de Markt van de Leiestad staan. De zaterdagmarkt in Petegem gaat wel nog door.

De stad Deinze heeft in de dertiende eeuw een aantal vrijheden verworven, zoals de marktrechten in 1240. Sindsdien heeft er altijd een markt plaatsgevonden, maar de coronacrisis brengt hier verandering in. Vorige week werd de woensdagmarkt nog georganiseerd onder strenge voorwaarden, zoals het plaatsen van nadarhekken aan de exclusief toegelaten voedingskramen. Morgen kiest het stadsbestuur er echter voor om de markt niet te laten plaatsvinden.

“Voor het eerst sinds 1240 is er geen markt in Deinze”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “We kunnen als stad geen groter signaal geven dat het ons menens is met de coronamaatregelen. Maar we bepleiten absoluut om steden toelating te geven om tijdens de coronacrisis voedselmarkten te organiseren. Vers en veilig voedsel is cruciaal voor de algemene volksgezondheid. De markten hebben geen lobbywerking zoals Comeos, die de belangen behartigt voor de warenhuizen. Wellicht zijn de markten daarom achteruitgeschoven , totaal ten onrechte.”

“De zaterdagmarkt in Petegem zal plaatsvinden zoals vorig weekend. In onze grootste deelgemeente is immers geen supermarkt, dus daarom mag het daar wel nog. Er zal opnieuw een beperkt aantal kramen met verse voeding staan en de afstandsregels blijven uiteraard van kracht”, besluit de burgemeester.