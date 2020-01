Voetbalstadion SK Deinze moet volgend jaar klaar zijn: “Sportarena met hotel, appartementen, kantoren en horeca” Anthony Statius

19 januari 2020

18u41 0 Deinze Het nieuwe voetbalstadion van SK Deinze moet eind volgend jaar af zijn. De ambities van SK Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe liggen torenhoog, net zoals het hotel en de appartementen die zullen verrijzen rond het voetbalplein aan de Leie. “2020 wordt het jaar dat onze club zal promoveren naar eerste klasse B en dat we starten met de bouw van het nieuw stadion.”

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de viplounge van voetbalclub SK Deinze, liet voorzitter Denijs Van De Weghe al wat meer zien van het toekomstige stadion. Eind vorig jaar werd het ruimtelijk uitvoeringsplan eindelijk goedgekeurd, zodat het stadiondossier in een stroomversnelling terechtgekomen is.

In april 2017 verkocht de stad Deinze een deel van het Burgemeester Van De Wielestadion voor 521.000 euro aan KMSK Deinze. De voetbalclub kocht toen de stadiongrond, bestaande uit het plein en twee stukken grond gelegen links en rechts van de bestaande tribune en de zone rond het voetbalplein. Het recht van opstal van de bestaande tribune werd verlengd met 50 jaar. De jeugdkantine blijft eigendom van de stad. In de overeenkomst stond dat de club de stadiongrond later zou kunnen doorverkopen en dit is intussen gebeurd. Dakofin Vastgoed van KMSK Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe is nu eigenaar van de grond. “We zijn ondertussen vijf jaar bezig met de voorbereidingen van dit dossier”, zegt Denijs Van De Weghe. “Nu het RUP werd goedgekeurd, kunnen we verder met de vergunningsaanvraag. Op 3 februari start het openbaar onderzoek en eens we een bouwvergunning beet hebben, kunnen we in het najaar van 2020 starten met de bouw van onze nieuwe hoofdtribune. Na de goedkeuring moeten we nog 2 miljoen euro betalen aan de stad.”

Het voetbalstadion wordt een plaats om te wonen, werken en om te ontspannen. Aan de kant van het Schipdonkkanaal komen er 75 appartementen, waarvan een deel in een woontoren. Deze toren wordt zestig meter hoog Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe

“In de eerste plaats wordt het stadion uitgebreid tot 8.000 plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen, maar er komt nog veel meer”, vervolgt Denijs. “Het voetbalstadion wordt een plaats om te wonen, werken en om te ontspannen. Aan de kant van het Schipdonkkanaal komen er 75 appartementen, waarvan een deel in een woontoren. Deze toren wordt zestig meter hoog en je zal bij wijze van spreken vanop het hoogste punt de Ghelamco Arena in Gent en het Regenboogstadion in Zulte Waregem kunnen zien. De hoofdingang komt aan de kant van de Stadionlaan en daar bouwen we een hotel met 80 kamers en een bovengrondse parking met 200 parkeerplaatsen, verspreid over twee bouwlagen. Verder komt er een kantorencomplex van 4.000 vierkante meter, waar er plaats zal zijn voor een medisch centrum. Tenslotte komen er ook feestzalen en er is plaats voor horeca voorzien. We zijn momenteel in gesprek met een fastfoodketen die zeer geïnteresseerd is om een restaurant te openen in het stadion. Er komt voor alle duidelijkheid geen nieuw shoppingpark of fitnesszaak. Er komt wel fitnessaccommodatie voor de spelers van SK Deinze.”

Strakke deadline

Voor de bouw van het nieuwe stadion heeft de voorzitter een strakke deadline vooropgesteld. “Tegen eind 2021 moet het volledige stadion klaar zijn. We willen dus alles in een jaar tijd af hebben. Wat in Gent kan, moet in Deinze ook kunnen. 2020 wordt het jaar dat Deinze kampioen speelt, promoveert naar eerste klasse B en de eerste steen legt van het nieuwe stadion.”

Tijdens de receptie werden Denijs en zijn vrouw Kathleen door de supporters in de bloemetjes gezet. Ook burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) was vol lof over de inspanningen van het duo. “Ik doe een oproep naar iedereen die de club genegen is om in februari in de pen te kruipen en positieve brieven te schrijven naar de hogere overheid zodat er zo snel mogelijk een bouwvergunning komt. De stad staat achter de club en binnenkort zullen we kunnen zeggen dat Deinze het mooiste stadion van het land heeft.”