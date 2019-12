Voetbalopleiding GO! Erasmusatheneum Deinze en KMSK Deinze scoort bij de jeugd: “We worden iedere week beter” Voorlopig exclusief voor eerste- en tweedejaars, vanaf volgend schooljaar voor alle leerlingen Anthony Statius

02 december 2019

14u28 0 Deinze De nieuwe voetbalopleiding van het GO! Erasmusatheneum Deinze en voetbalclub KMSK Deinze is een blijver. Zeventien eerste- en tweedejaars schreven zich in voor de eerste lessenreeks en vanaf volgend schooljaar mikt de school op een veertigtal leerlingen van alle leeftijden. De eerste deelnemers zijn alvast enthousiast. “De trainer is streng, maar we worden iedere week beter”, zegt de 13-jarige Lemoni Lowie.

Twee keer per week worden de oefenterreinen van KMSK Deinze ingepalmd door voetbalfanaten uit het eerste en tweede jaar van het GO! Erasmusatheneum. Een groep van zeventien jongens en meisjes krijgt er telkens twee uur voetbaltraining van een gediplomeerde trainer die verbonden is aan de club uit eerste amateurklasse. Met deze voetbalopleiding scoort GO! Erasmusatheneum Deinze een primeur in de Leiestad en adjunct-directeur en initiatiefnemer Michael Van Coppenolle ziet al groeipotentieel: “Vanaf volgend schooljaar gaan we naar maximaal een veertigtal plaatsen voor de leerlingen uit alle graden. De eerste lessenreeks was enkel voor leerlingen uit de eerste graad beschikbaar, omdat we nog niet wisten hoeveel interesse er zou zijn. Maar interesse is er dus overduidelijk. Je vindt soortgelijke opleidingen in Waregem, Gent en Brugge, maar de regio Deinze bleef tot nu toe een blinde vlek op de kaart. Dankzij KMSK Deinze hebben we hier verandering in gebracht.”

Blinde vlek op kaart

Dat Deinze een blinde vlek op de kaart was, dat kan Kjell Inslegers alvast bevestigen. De 13-jarige Deinzenaar traint bij de jeugd van KMSK Deinze en was eerst van plan om een voetbalopleiding te volgen aan de GO! Middenschool Voskenslaan in Gent. “Toen ik hoorde dat het Erasmusatheneum dit ook ging doen, was de keuze snel gemaakt”, zegt Kjell. “Wat ik hier al heb bijgeleerd? Onder andere jongleren met de bal, koppen en schieten op het doel. Ook tijdens wedstrijden van zes tegen zes leer ik veel bij. Mijn ambitie is om ooit bij FC Barcelona te spelen, daarom wil ik zoveel mogelijk oefenen.”

Onder de zeventien jonge voetballers zijn er ook drie meisjes ingeschreven. “Ik ben verdediger bij KME Machelen en ik hou van voetballen”, zegt Lemoni Lowie uit de klas 2 STEM voetbal. “Nu ik mag voetballen op school, kan ik er nog meer tijd in steken. Ik doe nu ongeveer 12 uur sport in de week. De lessen zijn een welkome afleiding van alle theorie die we op de schoolbanken krijgen. Maar het is geen pure ontspanning. De trainer is streng en er wordt gehamerd op discipline. Ik merk dat mijn aanname van de bal al flink verbeterd is en ook op de trainingen bij KME Machelen merken ze dat ik sneller vooruitga.” Ook Kyana Derweduwen uit 2 wetenschappen voetbal is enthousiast over de lessen. Het veertienjarig meisje traint drie keer in de week bij RSCA Women Anderlecht. “Koppen, kappen, jongleren en verdedigen, we hebben al heel wat gezien in deze lessen. Dit keuzevak is echt een meerwaarde, want ik zie mijn techniek ferm verbeteren.”

Talentscout

Een van de trainer van dienst is Jarno Verheye, die enkele jaren training gaf aan de U7, U8, U9 en U11 bij Club Brugge en er nu actief is als talentscout. “Ik ga heel individueel te werk en ik neem alle leerlingen, ongeacht hun speelniveau, mee in het denkproces”, zegt Jarno. “Aan de hand van video-analyses breng ik hen meer spelinzicht bij en daarnaast werken we aan hun basistechnieken. Of er in deze groep potentieel bij zit voor in de eerste klasse? Jazeker, maar meer ga ik daar niet over zeggen.”

“De opleiding heeft niet als hoofddoel om een kweekvijver voor voetbaltalent te zijn”, zegt Michael van Coppenolle. “Dit keuzevak vormt een evenwaardig onderdeel van het lessenpakket van onze leerlingen en is vaak een motiverende factor naar de algemene vakken toe. Ze leren er ook attitudes die naast het voetbalveld belangrijk zijn, zoals discipline en fairplay. De lessen voetbal worden niet beoordeeld op punten, maar ze krijgen wel een feedbackrapport.”

Meer info vind je via www.erasmusatheneum.be.