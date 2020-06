Voetbalopleiding GO! Erasmus en KMSK Deinze blijft groeien: “Al bijna 60 inschrijvingen uit alle leerjaren” Anthony Statius

23 juni 2020

Al bijna zestig leerlingen van het GO! Erasmusatheneum Deinze hebben zich ingeschreven voor de nieuwe voetbalopleiding die de school is opgestart met KMSK Deinze. "Voor het tweede seizoen zijn leerlingen uit alle klassen welkom en de lessen worden nu ook uitgebreid met professionele begeleiding door ex-profvoetballer en kinesist Tony Sergeant", zegt adjunct-directeur Michael Van Coppenolle.

Het experiment van GO! Erasmusatheneum Deinze en voetbalclub KMSK Deinze is geslaagd. Voor het eerste schooljaar schreven zich achttien leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar in voor de nieuwe voetbalopleiding en voor het tweede seizoen kunnen ook de leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar zich inschrijven.

“De eerste lessenreeks was enkel voor leerlingen uit de eerste graad beschikbaar, omdat we nog niet wisten hoeveel interesse er zou zijn”, verduidelijkt Michael Van Coppenolle. “Maar interesse is er dus overduidelijk. Je vindt soortgelijke opleidingen in Waregem, Gent en Brugge, maar de regio Deinze bleef tot nu toe een blinde vlek op de kaart. Dankzij de hulp van KMSK Deinze hebben we hier verandering in gebracht. Momenteel hebben we al bijna zestig inschrijvingen, waarvan 15 eerstejaars. Er is ook veel interesse van de meisjes, vooral bij de eerstejaars. Voor het schooljaar 2020-2021 gaan we per graad met twee niveaugroepen werken. Zo kunnen de lessen nog beter afgestemd worden op de noden van de leerlingen.”

“We willen onze opleiding nog verder professionaliseren en hiervoor gaan we vanaf september samenwerken met het sportmedisch centrum Sport & Talent van ex-profvoetballer Tony Sergeant (speelde bij oa KMSK Deinze, Zulte Waregem en Royal Antwerp FC). Als kinesitherapeut staat Tony in voor de revalidatie en via gerichte oefentherapie zal hij werken aan de functionele ontwikkeling van de spelers. Daarbij speelt blessurepreventie een belangrijke rol.

Meer info vind je via www.erasmusatheneum.be of adjunct@erasmusatheneum.be.