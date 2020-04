Vlaamsewebwinkel.be bundelt de webshops van Deinze: “Meer dan ooit belangrijk om lokaal online te shoppen” Anthony Statius

08 april 2020

Deinze Zonder webshop ben je verloren, zeker in tijden van lockdown. Om winkels tijdens de coronacrisis een extra duwtje in de rug te geven, bundelt de Deinse ondernemer Xavier Mares alle webshops van Deinze op zijn website www.vlaamsewebwinkel.be . Na deze testfase, kan het project ook in andere regio's opgestart worden. "Lokaal online shoppen is onze redding, maar daarvoor moeten mensen eerst weten waar ze moeten zoeken", zegt Xavier.

Vorig jaar ontwikkelde Deinzenaar Xavier Mares het Vlaamse Webwinkel-label, een dat aantoont dat een webshop verankerd is in Vlaamse klei. De boodschap hierachter luidt dat Vlamingen lokaal moeten shoppen, ook wanneer ze dat online doen. Als beheerder van tientallen webshops weet Xavier hoe je consumenten naar een webwinkel kan lokken. Als fysieke winkels verplicht de deuren moeten sluiten, zoals tijdens deze coronacrisis, worden mensen nog meer naar de grote buitenlandse spelers gezogen. Om dit te voorkomen geeft Xavier zijn Vlaamsewebwinkel.be een extra dimensie, zodat mensen gemakkelijker hun weg vinden naar de lokale webshops.

Grote redder

“Volgens GfK en Retail Detail zal onlineverkoop onze grote redder zijn in tijden van corona”, zegt Xavier. “Winkels die nu geen online shop hebben, of de mogelijkheid om online te verkopen, zullen rake klappen krijgen. Men hoeft tegenwoordig trouwens geen gesofisticeerde webwinkel te hebben, want sociale media bieden heel wat mogelijkheden. Zo bestaat er op Facebook de mogelijkheid om producten aan te maken en te verkopen. Ook kan een restaurant bijvoorbeeld via de Facebookpagina afhaalmenu’s aanbieden.”

Na de testfase in Deinze, kunnen ook andere stadsbesturen en lokale handelsverenigingen deze lijsten en kaarten door hun leden laten verspreiden om het lokaal online aankopen aan te moedigen Xavier Mares

“Het is heel belangrijk dat de consument weet dat hij of zij in vertrouwen koopt en dan nog liefst in eigen buurt. Daarom blijft mijn advies aan de Vlaamse handelaars: toon dat je een Vlaamse webwinkel hebt. Dit kan door je zaak gratis te registreren via Vlaamsewebwinkel.be. Zo kom je in onze lijst terecht en je winkel verschijnt ook op onze interactieve landkaart.”

Vlaams shoppen

“Mijn website is in de eerste plaats opgericht om Vlaams te shoppen. Met de coronacrisis in het achterhoofd ga ik nu nog meer toespitsen op lokaal online shoppen", vervolgt Xavier. Daarvoor startte hij met een testfase, met Deinze in de hoofdrol. Naast de volledige lijsten en landkaarten wil de website ook specifieke lijsten van webwinkels uit je buurt tonen, voorlopig is dit dus al het geval voor Deinze. “Ik ben zelf van Deinze, dus daar start ik het project”, licht Xavier toe. “Zoek je een schoenenwinkel in Deinze die online verkoopt? Dan zal je die terugvinden, als die winkel bij ons geregistreerd is.”

Om het overzicht op de website nog aan te kunnen vullen, roept Xavier alle handelaars uit Deinze op om zich te registreren. “Na de testfase in Deinze, kunnen ook andere stadsbesturen en lokale handelsverenigingen deze lijsten en kaarten door hun leden laten verspreiden om het lokaal online aankopen aan te moedigen”, besluit Xavier.