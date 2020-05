Vlaamse subsidie voor drie Deinse scholen Anthony Statius

08 mei 2020

13u49 2 Deinze Drie scholen uit Deinze krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een subsidie voor renovaties en andere werken. Het gaat om de Vrije Basisschool in Vinkt, Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze en de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna 4,5 miljoen euro in twintig bouwprojecten in Oost-Vlaamse scholen. Ook drie scholen in Deinze krijgen een subsidie.

Leiepoort campus Sint-Hendrik krijgt 17.766,17 euro voor het verwijderen van asbest in de klaslokalen van de eerste graad. De Vrije Basisschool van Vinkt krijgt 74.888,13 euro voor renovatiewerken, werken in het kader van de brandveiligheid en het vernieuwen van verouderd sanitair. Tenslotte krijgt de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Ter Leie 88.189,59 euro voor onder andere dakwerken en schilderwerken.

“Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanpak van de coronacrisis, moet ook het reguliere beleid verder gevoerd worden. We ijveren voor excellent onderwijs in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, zegt minister Ben Weyts.