Vlaamse subsidie van 39.750 euro voor KADE Anthony Statius

20 december 2019

18u32 0 Deinze Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 39.750 euro in de muziekacademie van Deinze. Dit laat Deins gemeenteraadslid Bart Vermaercke weten.

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) investeert 39.750 euro in KADE in Deinze. Dankzij deze financiële steun kan de school dak- en isolatiewerken uitvoeren. “Hier is echt nood aan”, zegt Bart Vermaercke van N-VA Deinze. “De school doet fantastisch werk en kan deze bijkomende financiële impuls goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele stad”.

In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode een half miljard euro voor schoolgebouwen.