Vlaamse regering voorziet half miljoen euro voor Deinse verenigingen Anthony Statius

02 juni 2020

14u06 0 Deinze De Vlaamse regering voorziet 525.553 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Deinze. Met een budget van in totaal 87 miljoen euro wil Vlaanderen verenigingen steunen, die door de coronacrisis heel wat inkomsten misgelopen hebben.

Door het coronavirus en de getroffen maatregelen zagen vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen heel wat inkomsten verloren gaan. Om de verenigingen deels tegemoet te komen, voorziet de Vlaamse regering in totaal 87 miljoen euro.

“Voor Deinze wordt 525.553 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen voorzien”, zegt N-VA-fractieleider Bart Vermaercke. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Deinze mee vorm te geven. We blijven uitkijken tot er echt werk gemaakt wordt van een relanceplan in Deinze, want tot nu toe blijft het opvallend stil.”