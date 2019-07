Vlaams volksfeest met Yevgueni Anthony Statius

03 juli 2019

08u50 0 Deinze De stad Deinze viert d e Vlaamse feestdag met een tweedaags feestprogramma. Op zondag 7 juli is er een gratis volksfeest in de Brielpoort met Yevgueni en de lokale band Silas & De Spreeuwen. Op donderdag 11 juli is er de officiële viering in de benedenzaal van de sporthal in Landegem met een gelegenheidstoespraak door Peter De Wilde en een optreden van Hans De Booij. Beide activiteiten zijn gratis.

“Naar jaarlijkse gewoonte trakteren de stedelijke cultuurraad en de stad Deinze alle inwoners op een gratis volksfeest in de Brielpoort”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “De voorbije jaren waren Stef Bos, Cleymans & Van Geel, Guido Belcanto, Free Souffriau, Johan Verminnen, Günther Neefs, Café Flamand en Frank Boeijen te gast; dit jaar staat Yevgueni op het podium.” Met Kannibaal, Aan de arbeid en We zijn hier nu toch veroverde de vijfkoppige band rond Klaas Delrue drie keer goud én een vaste stek in de Vlaamse muziekscene. Het voorprogramma wordt verzorgd door Silas & De Spreeuwen. Silas Van Laeken trok zich terug in een bos in de Ardennen, weg van de alledaagse drukte. Hij kwam terug met een schrift vol nieuwe verhalen over plezier, verderf en gunt u een blik in zijn wereld. Samen met De Spreeuwen - Rik Vanaelst, Mattias Vanhoecke en Annebelle Dewitte - vulden ze een prachtig album en dat stellen ze graag aan u voor in de Brielpoort. Tijdens dit evenement zullen verschillende Deinse culturele verenigingen de bezoekers allerlei lekkers aanbieden. De deuren gaan open om 19 uur.

Op donderdag 11 juli komt gastspreker Peter De Wilde naar de sportzaal van Landegem. Peter De Wilde is sinds 2009 administrateur-generaal (CEO) van Toerisme Vlaanderen en sinds 2014 voorzitter van de European Travel Commission. In februari 2017 werd hij ook nationaal voorzitter van het Davidsfonds. Hans De Booij zorgt voor de muzikale omkadering. De deuren gaan open om 20 uur.