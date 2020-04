Vlaams Belang schenkt 200 mondmaskers aan DVC Heilig Hart Anthony Statius

05 april 2020

14u38 0 Deinze Vlaams Belang Deinze-Nevele schenkt heeft 200 chirurgische mondmaskers op de kop kunnen tikken. Deze worden binnenkort geschonken aan het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne.

“Helaas is er in deze trieste tijden nog steeds een nijpend tekort aan mondmaskers in heel wat van onze zorginstellingen”, zegt voorzitter Olaf Evrard. “Ook DVC Heilig Hart uit Deinze, een dienstverleningscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met verstandelijke beperkingen, deed laatst nog een oproep om in de mate van het mogelijke beschermend materiaal te schenken. Deze oproep is niet in dovemansoren gevallen. Het verzorgend personeel dat in moeilijke omstandigheden moet werken, verdient immers ons aller respect. Vlaams Belang Deinze-Nevele wil daarom ook een, zij het bescheiden, bijdrage leveren. Wij konden onverwacht 200 mondmaskers aankopen en schenken deze dan ook graag aan deze zorgaanbieder.”