Vlaams Belang en N-VA eren Renaat De Rudder Anthony Statius

12 juli 2020

10u23 0 Deinze Afvaardigingen van het VOS (Voor Vlaanderen en Vrede) Deinze en de politieke partijen Vlaams Belang en N-VA hebben op de Vlaamse feestdag hulde gebracht aan Renaat De Rudder. Er werden bloemstukken en een leeuwenvlag gelegd aan het monument in Landegem.

Door de coronamaatregelen bleef de 11 juli-viering in Deinze zeer beperkt. Daarom namen de leden van VOS Deinze en de partijen N-VA en Vlaams Belang zelf het initiatief om zaterdagochtend een plechtigheid te organiseren aan het monument van Renaat De Rudder in de Vosselarestraat in de deelgemeente Landegem.

Renaat De Rudder (1897-1917) werd in Oostakker geboren en groeide op in Landegem. Hij werd lid van de Vlaamse Studentenbeweging en in 1914 nam hij als zestienjarige vrijwillig dienst als soldaat. In 1916 richtte hij een studiekring op om soldaten moreel en intellectueel bij te staan. Hij stichtte ook het frontblaadje ‘De IJzerkerels’ waarin hij streekgenoten aanmaande waardering op te brengen voor volk en taal. Hij werkte mee aan de publicaties van de Vlaamsgezinde bladen ‘Ons Vaderland en ‘De Belgische Standaard’ en trad toe tot de ‘Frontbeweging’.

Standbeeld aan IJzertoren

Op 17 december 1917 werd hij in dubieuze omstandigheden neergeschoten, wellicht geraakt door een verdwaalde Belgische kogel. Hij overleed op amper 20-jarige leeftijd. Na de oorlog werd hij een van de mythes van de Vlaamse beweging. Hij kreeg een standbeeld aan de IJzertoren en werd er later ook begraven. Zeven gemeenten tellen een Renaat De Rudderstraat.