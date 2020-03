Vinktse vrouwen maken postkaartjes voor rusthuisbewoners Anthony Statius

24 maart 2020

15u39 2 Deinze De bewoners van het rusthuis Sint-Franciscus in Vinkt hebben allemaal een zelfgemaakt kaartje gekregen van Antoinette Van Huffel en Nicole Van de Velde, twee leden van de lokale Okra. “De kaartjes kunnen ze sturen naar familie die ze missen, wij betalen de postzegels”, zeggen de dames.

In tijden van quarantaine kan een kaartje wonderen doen. Zeker bewoners van rusthuizen, die door de strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geen bezoek mogen ontvangen, hebben nood aan contact met de buitenwereld. Dankzij Antoinette Van Huffel en Nicole Van de Velde beschikt het rusthuis Sint-Franciscus in Vinkt over een verzameling postkaarten om te versturen.

“We hebben voor alle 68 bewoners een kaartje gemaakt”, zegt Antoinette. “De bedoeling is dat ze dit zelf invullen en opsturen naar familie of vrienden. Eens alle kaartjes ingevuld zijn, komen we terug met postzegels en vanuit Okra Vinkt nemen we de verzendingskosten op ons.”

Zuster Agnes Bruggeman nam dinsdag de kaartjes buiten in ontvangst. “Een zeer mooi gebaar, waar onze bewoners zeker wat aan hebben”, zegt ze. “Onze medewerkers proberen het voor hen zo fijn mogelijk te maken. Iedere middag worden er oude liedjes gezongen en ons animatieteam doet haar uiterste best. Bij ons is iedereen gelukkig nog gezond.”