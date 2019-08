Vinkt kermis begint met Ploatsefeesten Anthony Statius

22 augustus 2019

08u44 0 Deinze Vinkt viert komend weekend feest. Op vrijdag 23 augustus gaat Vinkt kermis van start met de Ploatsefeesten op het Martelarenplein.

Het feest- en sportcomité van Vinkt sluit de zomervakantie traditioneel af met Vinkt kermis. Vrijdagavond gaat men van start met een gezellig samenzijn met drank, sfeermuziek, spelen voor groot en klein en een eetwedstrijd om 20.30 uur.

Op zaterdag is er om 14.30 uur een koers voor parochianen aan de Aarseleweg, gevolgd door een kinderloopwedstrijd om 15.30 uur. Om 16 is er de de ludieke wedstrijd ‘Doe jij weer mee met de KVLV?’ en ‘s avonds geeft KSA Ahoy Vinkt vanaf 21 uur een openluchtfuif.

Op zondag is er vanaf 11 uur doorlopend een kermiscafé in ‘t Zolderke met een aperitiefconcert, nagelkloppen en een hespenschatting en om 16 uur openen het druppelkot en de bier- en champagnetent. Voor de voetbalfans is er om 16 uur de oefenwedstrijd Eendracht Vinkt-Zeveren Sportief en vanaf 21.30 uur zijn er optredens in de tent op het koerke van de Oude Jongensschool.

De festiviteiten gaan verder op maandag en dinsdag.