Vijftig gezinnen met ‘Sint-Vincentiusbaby’s’ ontmoeten elkaar in De Brielmeersen Anthony Statius

04 juli 2019

16u57 0 Deinze De Brielmeersen telde donderdagmiddag nog wat meer buggy’s dan op andere zonnige vakantiedagen. De vroedvrouwen van het Sint-Vincentiusziekenhuis nodigden alle gezinnen met kindjes die in de nieuwe materniteit werden geboren uit voor een gezellige picknick. “Een leuk initiatief”, zeggen Melissa en Pieter, de kersverse ouders van baby Jack.

De nieuwe materniteit van het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze bestaat drie jaar en dat lieten de vroedvrouwen niet zomaar voorbijgaan. Ze nodigden donderdagmiddag alle borelingen van de voorbije drie jaar uit voor een parkwandeling in de Brielmeersen en dankzij het goede weer werd het een gezellig weerzien, zowel voor de ouders als voor de vroedvrouwen. “ Een vijftigtal gezinnen met in totaal zo'n zeventig kinderen is ingegaan op onze uitnodiging”, zegt hoofdvroedvrouw Sabine Van de Vyver. “Een mooie opkomst voor onze eerste editie. Misschien doen we dit ter ere van ons vijfjarig bestaan in 2021 nog eens opnieuw.”

De papa’s en mama’s konden een wandeling maken met de kindjes en een stukje verse taart eten terwijl de kinderen zich konden uitleven met de kinderdisco en de schminkstand. Voor vele ouders was de bevalling al een tijdje geleden, maar voor Pieter Danneels en Melissa Baumann was het pas een anderhalve week geleden dat ze de materniteit mochten verlaten met hun zoontje Jack. “Onze dochters Romy en Amélie zijn ook in het ziekenhuis van Deinze geboren, maar wel nog in de oude vleugel”, zegt Pieter. “Het verschil is immens. Ik weet nog dat het in de vroegere afdeling snikheet was, maar in de nieuwe materniteit was het lekker fris. De vroedvrouwen waren iedere keer zeer vriendelijk en behulpzaam. Het is leuk om hen nog eens terug te zien.”