Vijfde vergunning Driespoort Shopping goedgekeurd door provincie, eigenaars hopen dat procedureslag stopt Anthony Statius

15 november 2019

16u47 0 Deinze Het Driespoort Shoppingpark in Deinze werd nog maar eens vergund door de provincie Oost-Vlaanderen. Het stadsbestuur van Deinze leverde op 21 mei voor de vijfde keer een stedenbouwkundige vergunning af, maar de klagende partijen - enkele buren en zakenman Patrick Piens - tekenden beroep aan. “De provincie geeft de klagers ongelijk, hopelijk stopt deze procedureslag nu voor eens en altijd”, zegt Yannic Demeyer van Driespoort Shopping. Volgens de klagers is de beslissing van de provincie onwettig.

Een nieuw seizoen, een nieuwe vergunning voor Driespoort Shopping Deinze. Met voorzichtig enthousiasme kondigt men bij Driespoort Shopping aan dat het shoppingpark door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd op donderdag 7 november.

Even terugspoelen. Op 21 mei leverde de stad Deinze voor de vijfde keer een stedenbouwkundige vergunning af voor de Driespoort-site. Niet veel later tekende de klagende partij - enkele buren en de Deinse ondernemer Patrick Piens - beroep aan tegen de beslissing van de stad. Dit beroep was verwacht, want de klagers hebben zich al sinds de oprichting van het shoppingpark verzet tegen iedere vergunning. Nu heeft de provincie Oost-Vlaanderen zich uitgesproken over dit beroep in het voordeel van Driespoort.

“De deputatie volgt hiermee niet alleen het positief advies van hun eigen Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, maar ook tal van positieve adviezen van verschillende Vlaamse overheidsinstanties”, zegt Yannic Demeyer, communicatieverantwoordelijke van Driespoort Shopping. “Deze vergunning doet alle eerdere beroepsprocedures van de klagers teniet. We hopen dan ook dat de procedureslag hier eindigt.”

“Daarbij heeft de klagende partij er een sport van gemaakt om tegen alle projecten van de eigenaar van Driespoort te protesteren", vervolgt Yannic. “Zo werd er tegen het toekomstige woonproject op de voormalige Torck-site in de Ommegangstraat beroep aangetekend, dat uiteindelijk door een arrest van de Raad van State werd verworpen. Waarover gaat dit eigenlijk nog? Het begint meer en meer op een persoonlijke wraakactie te gelijken. We hopen met deze vijfde vergunning de rust te laten weerkeren, zodat het shoppingpark kan verder draaien.”

In een persbericht beweren de klagers bij monde van advocaat Pieter Van Assche weten dat de nieuwe vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen onwettig is. “De beroepsindieners hebben geen verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar ontvangen en ik werd niet uitgenodigd voor de verplichte hoorzitting; een fundamentele schending van de rechten van de verdediging en van het hoorrecht. Daarom vragen wij de intrekking van de beslissing om Driespoort te vergunnen”, klinkt het.