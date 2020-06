Vijfde- en zesdejaars krijgen mondmaskers van de stad Anthony Statius

10 juni 2020

10u09 0 Deinze De vijfde- en zesdejaars van alle Deinse basisscholen krijgen mondmaskers van de stad Deinze. Schepen van Onderwijs Trees Van Hove (CD&V) ging woensdag naar de basisschool van Zeveren om er te demonstreren hoe je zo’n masker nu precies opzet.

Alle basisscholen van groot-Deinze hebben wegwerpmondmaskers gekregen van de stad. De maskers worden uitgedeeld aan de leerkrachten en de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Aan de basisschool van Zeveren werd een doos van 2.000 exemplaren geleverd. “De leerlingen zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen op school”, zegt directrice Chantal Deblanc. “Het is wel belangrijk dat ze leren hoe ze de maskers moeten gebruiken, met het oog op het secundair onderwijs, waar het wel verplicht is. Zij kunnen ook de ouders of grootouders motiveren om een masker te dragen.”

Om te tonen hoe je zo’n masker nu moet gebruiken, kwam schepen Trees Van Hove even les geven aan de vijfde- en zesdejaars. “Het is belangrijk om eerst de handen grondig te wassen en dan het masker zo weinig mogelijk aan te raken. In principe kan je deze wegwerpmaskers gedurende acht uur dragen.”