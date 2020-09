Viervoeters ontdekken speelweide in Kaandelpark Anthony Statius

06 september 2020

11u39 6 Deinze De hondenuitloopweide in het Kaandelpark in Deinze werd zondagvoormiddag officieel geopend. Tientallen baasjes kwamen er hun hond uitlaten en kregen van de Versele-Laga nog een goodiebag mee naar huis.

De hondenuitloopweide aan de achterzijde van het Kaandelpark is al een tijdje af, maar door de coronamaatregelen vond de adviesraad voor dierenwelzijn nog geen moment voor een plechtige opening. Zondagochtend was het dan uiteindelijk zo ver: heel wat baasjes lieten hun viervoeter ravotten op rustig gelegen stukje groen in het hart van de stad.

“Als adviesraad voor dierenwelzijn proberen we steeds te ijveren voor stedelijke voorzieningen die de dieren en de baasjes ten goede komen", zegt voorzitster Sylvie Claeys. “Daar is deze hondenweide een goed voorbeeld van. Om onze viervoeters extra in de watten te leggen heeft Versele-Laga een goodiebag voorzien.” Schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) gaf nog mee dat er ook in Astene ter hoogte van de begraafplaats en in Petegem aan het oude politiecommissariaat een hondenuitloopweide komt.